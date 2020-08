Op deze locaties wordt u maandag en woensdag geflitst in Oudenburg en Torhout BBO

07 augustus 2020

10u45 5 Oudenburg De lokale politie Kouter (Torhout, Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg) maakte twee data en locaties bekend waar er in de week van 10 tot 16 augustus snelheidscontroles worden gehouden.

Maandag flitst de politie in de Westkerksestraat in Oudenburg en woensdag langs de R34 in Torhout. De flitser staat er nagenoeg de hele dag lang. Wees dus gewaarschuwd. “Maar daarnaast worden er nog controles gehouden op andere locaties”, klinkt het.