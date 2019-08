Ook tweede man van homokoppel voorwaardelijk vrij voor aanzetten van minderjarige tot ontucht Siebe De Voogt

30 augustus 2019

16u43 2 Oudenburg De Brugse raadkamer heeft vrijdagmorgen ook een tweede man uit Oudenburg voorwaardelijk vrijgelaten in een onderzoek naar het aanzetten tot ontucht van een 16-jarige jongen. Zijn partner kwam twee weken geleden al vrij.

De verdachten vormen al lang een koppel, maar betrokken graag een derde persoon binnen hun seksuele relatie. De twee mannen hadden op die manier seksuele contacten met een 16-jarige jongen, die als jobstudent in hun restaurant werkte. Na een late shift bleef de jongeman af en toe slapen bij zijn bazen. Toen de jongen begin juli enkele dagen naar Spanje trok met het koppel, diende zijn vader klacht in bij de politie. Op 14 juli werden beide verdachten in de boeien geslagen. De onderzoeksrechter hield hen aan op verdenking van het aanzetten tot ontucht van een minderjarige.

Leeftijd verzwegen

Het homokoppel ontkende die tenlastelegging, aangezien alles volgens hen mét toestemming van de 16-jarige gebeurde. De jongeman zelf zou die verklaring bevestigen. Twee weken geleden werd T.V. al vrijgelaten door de raadkamer. Hij werd naar eigen zeggen misleid door zijn partner, die de echte leeftijd van de jongen verzwegen zou hebben. Vrijdagmorgen werd ook P.V. onder voorwaarden vrijgelaten. Hij mag geen contact hebben met z’n partner of met minderjarigen. T.V. zou intussen van plan zijn om de echtscheiding aan te vragen.