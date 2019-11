Ook Oudenburg zet afvalophalers en recyclageparkwachters in de kijker Timmy Van Assche

22 november 2019

17u39 0 Oudenburg Deze week staan de afvalophalers en de recyclageparkwachters nadrukkelijk in de belangstelling tijdens de ‘Week van de Afvalophaler’. Met een mandje vol lekkers en ontbijt werden ook de arbeiders in Oudenburg bedankt voor hun inzet door het stadsbestuur.

Dagelijks sleuren ze met zakken, halen ze het papier en karton op en helpen de bezoekers van het recyclagepark met een glimlach. “Daarom verdienen onze afvalophalers en recyclageparkwachters een bedankje”, zegt schepen Gino Dumon (sp.a). “Door hun werk raakt elk gezin op een efficiënte manier zijn afval kwijt. Hun inzet bepaalt mee de hoge recyclagecijfers van Vlaanderen. Deze week hebben verschillende inwoners hen bedankt op een leuke manier: met een leuke tekening aan het raam, een mooie strik rond de zak of met een eenvoudig complimentje. Dit is een kleine moeite, maar het maakt het werk van de afvalophaler of recyclageparkwachter een flink stuk aangenamer.”