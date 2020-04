Ook in Oudenburg verontwaardiging over bezoek in woonzorgcentra: “Onze inspanningen niet zomaar weggooien” Timmy Van Assche

15 april 2020

21u22 0 Oudenburg De Nationale Veiligheidsraad besliste dat bewoners van woonzorgcentra nu één vaste bezoeker mogen zien . Een opvallende maatregel die in heel wat steden en gemeenten op protest stuit. Ook in Oudenburg, waar burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) bezoek vooralsnog niet zal toelaten.

“We waren de eerste in de regio die geen externe bezoeken meer toeliet in ons woonzorgcentrum Riethove”, begint Dumarey. “Sterker nog, we vaardigden deze strenge, maar absoluut noodzakelijke maatregel drie dagen in vooraleer de beslissing ook federaal werd genomen. Toen ik het nieuws vernam over de versoepeling van het bezoek, viel ik bijna omver van verbazing - gelukkig zat ik goed neer. Gezien de recente cijfers in woonzorgcentra - minstens 17 procent van de geteste personen die besmet zijn - en de onrust binnen ons personeelskorps, vind ik de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad op zijn minst bijzonder te noemen.”

Geen tests? Geen bezoek

In Riethove werd officieel nog geen corona vastgesteld, er zijn wel bewoners met milde symptomen. “Maar er zijn hier ook nog geen tests uitgevoerd", benadrukt Dumarey. “Uit correspondentie met minister Beke (CD&V) blijkt dat ons woonzorgcentrum pas volgende week kan getest worden op corona. Laat me duidelijk zijn: we gaan pas bezoek toelaten wanneer Riethove getest werd én de resultaten binnen zijn. Daarna gaan we de resultaten evalueren. We willen ab-so-luut geen risico nemen voor onze tachtig bewoners. We hebben al heel wat maatregelen en acties ondernomen en gaan die niet zomaar teniet doen. De gezondheid van onze bewoners en personeel staat zonder enige twijfel voorop.” De situatie wordt ook besproken op het schepencollege.