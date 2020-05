Ook bewoners Riethove testen negatief op corona Timmy Van Assche

06 mei 2020

19u00 2 Oudenburg Nadat eerder de personeelsleden een negatieve coronatest hebben afgelegd, blijkt nu ook geen enkele bewoner van woonzorgcentrum Riethove besmet met Covid-19.

“Een enorme opluchting voor het volledige team, alsook voor de bewoners en hun families. We hebben als eerste in de regio grote preventieve maatregelen genomen om ons woonzorgcentrum af te sluiten. Geen evidente beslissing maar achteraf gezien wel de juiste”, is schepen van Sociale Zaken Romina Vanhooren (Open Vld) opgelucht. “Op zondag 3 mei werden alle bewoners getest, een week later dan het personeelsteam. Dat ook alle testen van de bewoners negatief zijn is een bevestiging voor het gevoerde beleid.”

Het stadsbestuur bevestigt nog altijd een vinger aan de pols te houden en de situatie te blijven opvolgen om het virus buiten te houden. “Het is nu zeker niet het moment om overmoedig te worden en we blijven de maatregelen dan ook verder opvolgen. Maar het is wel een enorme opsteker zowel voor de familieleden als voor iedereen die zich dag na dag inzet voor onze bewoners.”

Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) herhaalt dat de eerder genomen maatregelen om contact te onderhouden van kracht blijft. “We blijven ook inzetten op het contact met het thuisfront dat zo belangrijk is in deze toch wel uitzonderlijke tijden. De Skype-gesprekken worden verdergezet, maar er wordt ook gekeken naar nieuwe mogelijkheden zoals bellen van achter het raam zodat bewoners en familie elkaar in het echt kunnen zien.”