Onverlaat zet pasgeboren kittens in kartonnen doos klaar voor de ophaaldienst, tussen papier- en pmd-afval Bart Boterman

03 juli 2020

11u40 51 Oudenburg In Westkerke bij Oudenburg, in de Slachthuiswijk, zijn donderdagavond drie pasgeboren kittens op straat gedumpt in een kartonnen doos. Die stond voor ophaling klaar tussen het pmd en oud papier. De kittens zijn van een gewisse dood gered dankzij alerte buren en de organisatie Zwerfkatjes Oudenburg. Ze worden nu opgevangen in Het Blauwe Kruis van de Kust in Oostende, samen met de moederpoes.

Het was een buurvrouw die Zwerfkatjes Oudenburg verwittigde toen ze de kartonnen doos met kittens ontdekte. “De poes was enkele uren eerder bevallen, maar volgens de eigenaars had de kat haar kittens verstoten", vertelt Silke Devriendt van Zwerfkatjes Oudenburg.

“Ze had de katjes gewoon buiten op straat gezet. De kleintjes werden gevonden door buren en er ontstond enige discussie. De eigenares nam de kittens opnieuw binnen, maar een uur later stonden ze gewoonweg in een kartonnen doos op de stoep, bij het pmd en karton. Een echte schande.”

Meteen beginnen zogen

Een medewerkster van Zwerfkatjes Oudenburg ging ter plaatse. Er ontstond een discussie op straat. “Er is onderhandeld geweest met de eigenaars en we hebben de moederpoes alsnog meegekregen om voor de kleintjes te zorgen. Wat bleek? Ze verstootte de kittens helemaal niet en ze begon meteen te zogen. De situatie van de kleintjes was evenwel heel precair en de moederpoes was ook enorm gestresseerd”, zegt Silke Devriendt. De kittens en moeder worden nu opgevangen in Het Blauwe Kruis van de Kust in Oostende.

Niet gesteriliseerd

“Net omdat dergelijke situaties niet meer zouden voorkomen, bestaat onze organisatie. Het is heel jammer dat mensen de kittens gewoon harteloos de dood injagen. Eerder was er al discussie met dezelfde eigenaars van de moederpoes, omdat het dier eigenlijk gesteriliseerd moest worden. Dat hebben ze nooit gedaan en dit is het gevolg”, aldus Silke Devriendt.