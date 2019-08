Onverlaat gooit spijkers op jaagpad aan Plassendale, ene fietser na de andere rijdt lek Bart Boterman

14u29 4 Oudenburg Een onverlaat heeft zaterdagvoormiddag het jaagpad nabij Plassendale bestrooid met spijkers. De ene fietser en wielertoerist na de andere kreeg een lekke band. “Ik reed zowel vooraan als achteraan lek en had slechts één reserveband mee. De pechverhelping is mij moeten komen halen. Op dat moment stonden al zo’n tien fietsers stil", zegt Jan Simoen (67) uit Assebroek.

Jan was zaterdagvoormiddag met zijn echtgenote, broer en schoonzus vertrokken vanuit Assebroek, helemaal langs het kanaal van Brugge tot in Nieuwpoort. Zo’n 200 meter voor de kasseien aan Plassendale bij Oudenburg, waar het kanaal Brugge-Oostende aftakt richting Nieuwpoort, reed hij dubbel lek. “Ik vond het al raar dat er zo veel mensen stilstonden en naar hun wielen aan het kijken waren. Lap, ik was er ook net doorgereden met mijn elektrische fiets, merkte ik. Het waren korte spijkers met een brede rand, niet iets wat daar zomaar verloren raakt", vertelt de man.

“Via mijn verzekering is de pechverhelping gekomen, want ik had slechts één reserveband mee. Zij hebben mij naar Nieuwpoort gebracht, waar we hadden afgesproken met nog een broer voor een familiebijeenkomst. In dat anderhalf uur wachten in Plassendale heb ik intussen spijkers geruimd", aldus Jan Simoen uit Assebroek. Hij belde ook de politie Kouter voor de vaststellingen. Ook bij herberg ‘t Spaans Tolhuis wat verderop richting Plassendale maakte een getroffen wielertoerist melding van spijkers op de weg.