Ontdek de werking van de Witte Molen tijdens de lezing ‘Van windmolens tot mechanische maalderijen’ Timmy Van Assche

24 oktober 2019

16u21 0 Oudenburg Op zondag 27 oktober komt Frank Becuwe naar aanleiding van de feestelijke heropening van de Witte Molen van deelgemeente Roksem spreken over windmolens en mechanische maalderijen. De Becuwe is historicus en onderzoeker industrieel erfgoed.

Het maalbedrijf is misschien wel de nijverheid die het mooist de evolutie van ambacht tot industrie illustreert. De lezing ‘Van windmolens tot mechanische maalderijen’ laat het grote publiek kennis maken met de geleidelijke overgang van traditionele windkracht naar mechanische drijfkracht tussen 1850 en 1950. Windstilte stond voortaan niet langer een mechanisering en zelfs industrialisering in de weg. Uiteindelijk zou tarwebrood ook buiten de wittebroodsweken bij iedereen op het menu staan. “Elke Oudenburgenaar kent de Witte Molen van Roksem, die eerder dit voorjaar feestelijk werd heropend", zegt cultuurschepen Stijn Jonckheere (N-VA). “Maar hoe werkt zo'n molen nu precies? Tijdens een boeiende lezing worden alle vragen beantwoord.” De activiteit grijpt aan om 10 uur en kost 5 euro, aperitief incluis. Het bezoek van gastspreker Frank Becuwe is er ook in de nasleep van de Museumnacht, vrijdag vanaf 19 uur in het Romeins Archeologisch Museum. Inwoners mogen dan gratis het museum bezoeken. Alle info: ram@oudenburg.be.