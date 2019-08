Ontdek allerlei sporten (en hoge bi) tijdens de Doe-aan-Sportbeurs Bart Boterman

22 augustus 2019

12u29 0 Oudenburg De Oudenburgse sportclubs en de sportdienst organiseren dit jaar opnieuw een Doe-aan-Sportbeurs in en rond de sporthal Ter Beke. Zowel kinderen vanaf 5 jaar, jongeren en volwassenen kunnen er diverse sporten leren kennen. Het evenement bulkt van de activiteiten en vindt plaats op 11 september, tussen 14 en 17 uur.

Tijdens de beurs zijn er doorlopend initiaties van de Oudenburgse volkssport hoge bi, basketbal, ropeskipping, tafeltennis en volleybal door de clubs. De sportdienst voorziet extra randanimatie zoals muurklimmen, bungee run, springkastelen, skeeleren, petanque en een hindernissenparcours. “De Doe-aan-Sportbeurs is een jaarlijkse traditie geworden, een niet te missen kans om kennis te maken met de verschillende sportclubs van Oudenburg én onze sportdienst. Aan de verschillende standen vind je de nodige informatie over alle clubs en sporten. Op voorhand inschrijven voor de sportbeurs is niet nodig”, laat schepen van Sport Ulrike Vanhessche (sp.a) weten.