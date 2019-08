Ondanks degradatie naar derde provinciale blijft sympathieke supportersclub achter White Star staan Timmy Van Assche

30 augustus 2019

18u09 4 Oudenburg Afgelopen voetbalseizoen tuimelde de Koninklijke White Star Oudenburg van de tweede naar derde provinciale. Maar desondanks blijft supportersclub De Waait Star pal achter haar ploeg staan. De vereniging heeft nu haar nieuwe bestuursploeg voorgesteld.

Een echte supportersvereniging is uniek in het provinciale voetbal. De Waait Star, dat twee jaar geleden werd opgericht en een grappige woordspeling is op de clubnaam, last zelfs busreizen in naar de verste matchen op verplaatsing. Zonder meer een sympathiek initiatie. “We blikken tevreden terug op onze werking. Het is uiteraard jammer dat White Star zakte, maar we laten ons niet uit ons lood slaan. De sfeer primeert”, vertelt het bestuur, dat voortaan een nieuwe samenstelling telt. De nieuwe voorzitter is Jasper Vandecasteele. Nieuwe bestuursleden zijn secretaris Tyara De Craemer en activiteitenverantwoordelijke Jeroen Lingier. Jens Balliere blijft penningmeester en Stefaan Reynaert PR-verantwoordelijke. Ere-bestuurslid Jaak Lingier vormt de link met het hoofdbestuur van KWS Oudenburg.

Sfeer

“Hoofdbedoeling blijft uiteraard voor de nodige sfeer zorgen tijdens en na de matchen: niet alleen van het eerste elftal, maar ook van de reserven en jeugdploegen”, zegt Reynaert. “Nieuw is dat we vanaf komend seizoen niet meer met individuele lidkaarten werken. We halen onze middelen uit de pronostiek, die we bij iedere thuismatch organiseren. De helft van de opbrengst gaat naar de club, de andere helft naar de winnaar. Ook aan onze activiteiten houden we iets over, zoals busverplaatsingen naar matchen op ver afgelegen locaties en een succesvolle quiz. Er zijn ook mooie en kwalitatieve sjaals te koop aan 5 euro. Wie een sjaal heeft, kan voor de thuismatchen van het eerste elftal een abonnement aan de helft van de prijs bekomen.” Vorig jaar al telde de vereniging maar liefst 250 leden.

Supportersdag

“We verkiezen komend seizoen ook de ‘Speler van het Jaar’. Dwight Grymonprez en Sybren Taillieu kregen die titel al toebedeeld”, licht Reynaert verder toe. “De eerste thuismatch is zondag 8 september. Dat weekend is er de mosselsouper van KWS Oudenburg. Op zondag 22 september organiseren we zelf een grote ‘supportersdag’. Voor aanvang van de thuismatch bieden we alle sympathisanten een paar drankjes aan en serveren we vol-au-vent voor slechts 10 euro.” Inschrijven kan via de bestuursleden of via dewaaitstar@gmail.com. Blijf op de hoogte en like de Facebookpagina van ‘De Waait Star’ of stuur een mailtje om de nieuwsbrief te ontvangen.