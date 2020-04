Onbekende gooit toiletpapier op woning oud-burgemeester Ignace Dereeper

Oudenburg

Ook de woning van oud-burgemeester Ignace Dereeper (73) in de Weststraat in Oudenburg is zondagnacht beklad met toiletpapier. Daar kwam er, in tegenstelling tot het Rode Kruis , geen menselijke stoelgang aan te pas. “Ik heb het raden naar het motief. Buren dachten eerst dat ik 50 jaar gehuwd was. Maar dat zou ik niet met toiletpapier vieren”, lacht Ignace Dereeper.