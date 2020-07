Oefenmatch KVO tegen Union achter gesloten deuren Timmy Van Assche

20 juli 2020

18u26 0 Oudenburg De oefenpot van KV Oostende tegen Union Sint-Gillis op het veld van White Star Oudenburg wordt zonder publiek afgewerkt. Dat deelt het stadsbestuur van Oudenburg mee.

Het is een jaarlijkse gewoonte dat KVO komt oefenen op het veld van White Star. Vroeger waren er bijvoorbeeld partijen tegen onder andere Cercle Brugge en KV Mechelen. Aanstaande zaterdag is er de interessante affiche met Union, een Brusselse traditieclub uit de tweede klasse. Maar de match wordt zonder publiek gespeeld. “De match van KV Oostende staat garant voor een prachtige voetbalavond in Oudenburg, vol sfeer en beleving. Maar door de stijgende coronacijfers beslisten clubs om de match zonder publiek af te werken. Een correcte beslissing, gezien de omstandigheden”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).