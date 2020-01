Oef! Roksem behoudt haar bakkerij dankzij de Antwerpse familie Driesen Timmy Van Assche

26 januari 2020

15u56 0 Oudenburg Heel eventjes leek de Oudenburgse deelgemeente geen eigen bakkerij meer te zullen hebben. Maar gaan paniek: op woensdag 29 januari openen Peter Driesen en Kathy Geboes met hun dochter Indyra hun eigen bakkerij in de Brugsesteenweg 88.

Eind december maakte bakker Geert Vlaeminck bekend te zullen stoppen met zijn bakkerij in Roksem. Het zag er eventjes naar uit de het dorpje straks geen bakkerij meer zou hebben, maar niks is minder waar. Peter, Kathy en Indyra hadden maar liefst twintig jaar hun bakkerij in het Antwerpse Borgerhout. “We waren al eventjes op zoek naar een rustigere en groene omgeving. Toen bakker Geert, die we al een tijdje geleden leerden kennen, zijn plannen om te stoppen toelichtte, raakten we snel geïnteresseerd. Echt, we zijn verliefd geworden op de prachtige streek. Neem nu natuurdomein de Hoge Dijken bijvoorbeeld, een schitterend stukje groen. (lachen) Alleen aan het West-Vlaamse dialect moeten we nog een beetje wennen.” Het drietal is druk in de weer met de inrichting van de zaak.

Driesen is een warme bakker. Op de menukaart staan straks verschillende soorten granenbrood, zuurdesem, koffiekoeken, patisserie en ook belegde broodjes. “We willen ook wat beleg, zoals kaas en vleeswaren, aanbieden”, vervolgt de familie. “En er is al wat vraag naar worstenbroodjes, een typische lekkernij uit het Antwerpse dat tijdens ‘verloren maandag’ wordt geserveerd.”

Op woensdag 29 januari is dus de opening. De bakkerij zal open zijn van 6.30 tot 18 uur en in het weekend en op maandag tot 15 uur. Dinsdag is de vaste sluitingsdag. Alle info: 059/40.30.04.