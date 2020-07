OCMW levert recordaantal maaltijden aan huis Timmy Van Assche

06 juli 2020

11u09 1 Oudenburg Het OCMW van Oudenburg leverde in de maanden april en mei meer dan 2.000 maaltijden aan huis, een record. “De indrukwekkende cijfers zijn te verklaren door de uitbreiding naar zaterdaglevering en de sluiting van het restaurant tijdens de coronaperiode”, laat schepen van Senioren Romina Vanhooren (Open Vld) weten.

Terwijl er in de maanden januari en februari een 1.250-tal warme maaltijden aan huis geleverd werden, steeg dit aantal gigantisch vanaf de maand maart. “We beslisten om onze maaltijdenservice uit te breiden naar een zaterdaglevering en dat werd uitermate positief onthaald", zegt Vanhooren. “Heel wat inwoners zijn op deze manier verzekerd van een warme maaltijd in het weekend. Het keukenteam van Riethove verdient alvast alle lof.”





Doordat het restaurant van lokaal dienstencentrum Biezenbilk vanaf half maart door de coronacrisis de deuren moest sluiten, werd dit opgevangen door extra maaltijden aan huis. In maart stegen de maaltijden naar 1.935 per maand, in april werden er dat 2.404 en in mei 2.223. “De warme maaltijden worden dus zeker en vast gesmaakt door onze cliënten, we zullen hier dan ook verder op blijven inzetten. Vanaf 1 juli opent het Biezenbilk opnieuw de deuren, voor wie opnieuw in gezelschap, weliswaar met anderhalve meter social distancing in acht te nemen, wenst te eten.”