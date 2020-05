Nu er duidelijkheid is over speelpleinwerking, zoekt De Tunne animatoren Timmy Van Assche

27 mei 2020

20u15 0 Oudenburg Het was even wachten op meer informatie over hoe de speelpleinzomer er zou gaan uitzien, maar uiteindelijk gaf de Nationale Veiligheidsraad een ‘go’. Dat het geen normale zomervakantie zal worden, is duidelijk. Er werden verschillende jeugdwerkregels opgelegd en zomerplannen opgesteld. De stad zoekt nu animatoren om alles in goede banen te leiden.

Schepen van Jeugd Romina Vanhooren (Open Vld) maakt de oproep wereldkundig. “Onze jeugddienst is volop bezig met de voorbereiding van een nu al bijzondere speelpleinzomer. De maatregelen moeten worden vertaald naar onze speelpleinwerking, die open is vanaf woensdag 1 juli tot en met maandag 31 augustus. We proberen zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden aan de ouders over de modaliteiten. Wat wel al duidelijk is, is dat er voldoende animatoren nodig zullen zijn, meer dan andere zomers.” In een normale zomer komen er gemiddeld zo’n zestig tot zeventig kinderen naar de speelpleinwerking, goed voor zo’n zestal animatoren. Maar er zullen meer animatoren nodig zijn. Door de coronacrisis moet met specifieke contactbubbels worden gewerkt. Bovendien laat stad Oostende enkel eigen inwoners toe op haar speelpleinwerking, waardoor ze in Oudenburg meer deelnemers verwachten.

Om animator te worden op het speelplein moet je minstens 15 jaar zijn. Je beschikt best ook over de nodige motivatie om creatief kinderen te entertainen en om verantwoordelijkheid te nemen. Contact opnemen kan via jeugd@oudenburg.be of op het nummer 059/56.84.29.