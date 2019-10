Nog geen plannen tijdens de herfstvakantie? Hier kan je kind zich volledig uitleven Timmy Van Assche

23 oktober 2019

19u48 0 Oudenburg Tijdens de herfstvakantie is er opnieuw een ruim vakantieaanbod voor de Oudenburgse kinderen. Met onder meer knutselen, film, een heuse herfstsportdag en een indoor kinderspeeldorp is er geen tijd om zich te vervelen.

Op maandag 28 oktober en dinsdag 29 oktober wordt sporthal Ter Beke opnieuw omgetoverd tot een indoor kinderspeeldorp boordevol fun en attracties. “Zo voorzien we een hindernissenparcours, fietsen, springkastelen en lasershooting. De inkomprijs bedraagt 2,50 euro per dag per kind”, zegt schepen van jeugd Romina Vanhooren (Open Vld). “Het is ondertussen de vijfde editie van onze kinderspeeldorpen. Er komen telkens heel wat kinderen - en ouders - op af. De kinderen kunnen zich uitleven in de verschillende zalen van de sporthal en ondertussen kunnen de ouders genieten van een drankje in de cafetaria. Alle activiteiten staan ook onder toezicht”

Leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar kunnen in het Romeins Archeologisch Museum hun creativiteit de vrije loop laten op dinsdag 29 oktober, woensdag 30 oktober en donderdag 31 oktober. ““Bloemschikken, keramiek, bijenwastechniek en vogelvoederhuisjes bouwen: er is voor elk wat wils”, geeft cultuurschepen Stijn Jonckheere (N-VA) mee. “Inschrijven kan per activiteit en kost 6 euro voor een halve dag. Ervaring is niet nodig, een portie enthousiasme en een paar kriebelende handen zijn voldoende.”

Traditioneel staat er op woensdagnamiddag (30 oktober) een film op het programma. In de nieuwe 3D-animatiefilm Hotel Transsylvanië 3 reis je mee met de favoriete monsterfamilie. Ze vieren vakantie aan boord van een luxe cruiseschip voor monsters. De film begint om 13.30 uur in ipso facto. Tickets kosten 2 euro. De sportdienst organiseert op donderdag 31 oktober een heuse herfstsportdag voor alle meisjes en jongens van het eerste leerjaar tot en met het derde middelbaar. “De kinderen kunnen in de voormiddag kiezen tussen zwemmen in het Gistels zwembad of mountainbiken op De Schorre in Oostende”, zegt sportschepen Ulrike Vanhessche (sp.a). “In de namiddag gaat iedereen ijsschaatsen in het Boudewijn Seapark in Brugge. Er zijn al heel wat kinderen ingeschreven, maar er zijn ook nog enkele plaatsjes vrij.”

Uiteraard kan je ook in buitenschoolse opvang De Kikker terecht van maandag 28 oktober tot en met donderdag 31 oktober. Er is zowel vrij spel als een activiteitenaanbod naar keuze. Dat laatste staat in het thema ‘Natuurlijk’. Op vrijdag 1 november is De Kikker gesloten.