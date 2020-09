Nieuwe Techniekacademie schiet uit de startblokken Timmy Van Assche

29 september 2020

18u31 1 Oudenburg De zevende editie van de Techniekacademie in Oudenburg is uit de startblokken geschoten. Twintig kinderen van het vijfde en zesde leerjaar ontdekken tijdens twaalf workshops de wereld van wetenschap, techniek en technologie.

Twee techniekmentoren, Stephane Crombez en Dieter Holvoet, leren de kinderen de knepen van het vak. De volledige reeks bestaat dus uit twaalf workshops op woensdagnamiddag in zaal De Zuidpoort. Tijdens de eerste les maakten de leerlingen bijvoorbeeld een vogelvoederhuisje. “In de Techniekacademie wordt plaats gemaakt voor het talent, toekomstplannen en dromen van kinderen", zegt onderwijsschepen Ulrike Vanhessche (sp.a). “De kinderen worden uitgedaagd in verschillende workshops waar samenwerking in team, begrijpen, hanteren en duiden centraal staan.” Op het programma staan ook het maken van een nachtklok, Lego-robot en escaperoom.

In januari 2021 wordt ook de Junior Techniekacademie opnieuw opgestart voor leerlingen van het derde en vierde leerjaar.