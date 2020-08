Nieuwe stadswandeling voert je langs historische plekjes en ontvouwt toekomstplannen Timmy Van Assche

21 augustus 2020

16u02 0 Oudenburg De stad heeft een nieuwe wandeling ontwikkelt die je langs vijftien plekjes brengt. Je komt er alles te weten over de geschiedenis en toekomstplannen in het historische centrum. De activiteit is gratis.

De route is net geen 2 kilometer lang, start aan het Romeins Archeologisch Museum (RAM) en eindigt aan de Abdijhoeve. De wandeling is mogelijk vanaf zaterdag 22 augustus tot eind oktober. Een gratis brochure met korte toelichting en routeplan kan afgehaald worden in het toerismekantoor/RAM (Marktstraat 25), het stadhuis (Weststraat 24) of sporthal Ter Beke (Bekestraat 16). Ze kan ook worden gedownload via de stedelijke website www.oudenburg.be. “Via deze wandeling kan je Oudenburg, haar geschiedenis en toekomst leren kennen op een veilige manier”, zegt schepen van Cultuur Stijn Jonckheere (N-VA)

Open Monumentendag op zondag 13 september zal dit jaar in het teken staan van deze wandeling. Speciaal voor Open Monumentendag wordt deze wandeling ook in de ErfgoedApp gegoten, een initiatief van Vlaams Steunpunt Cultureel Erfgoed ‘Faro’. Na het downloaden van de wandeling op de smartphone zal de gebruiker per locatie interessante informatie en foto’s aangereikt krijgen. Deze app zal in gebruik blijven nadat de tijdelijke borden verwijderd zijn.