Nieuwe rotonde moet overdreven snelheid in Ettelgemsestraat tegengaan Timmy Van Assche Bart Boterman

01 juli 2019

16u19 2 Oudenburg Op het kruispunt van de Ettelgemsestraat met de Karpelhofstraat werd het nieuwe rondpunt in sneltempo aangelegd. “Het moet ervoor zorgen dat overdreven snelheid wordt tegengegaan”, zegt schepen Dumon (sp.a). Een bestuurder slaagde er alvast in om de signalisatie nog geen dag na de installatie aan te rijden.

In amper twee dagen tijd werd het nieuwe rondpunt aangelegd. Volgens het stadsbestuur werd er in het stuk van de Ettelgemsestraat vaak te snel gereden. “Ook al ligt het rondpunt er nog maar enkele dagen, toch merken omwonenden al op dat er opvallend trager wordt gereden”, stelt schepen van mobiliteit Gino Dumon. “We zullen deze nieuwe verkeerssituatie natuurlijk evalueren en rekening houden met mogelijke opmerkingen.” Het rondpunt werd aangelegd met verhoogde klinkers. “Alles werd netjes uitgemeten door de politie en bevoegde diensten. Ook zwaar verkeer kan netjes het rondpunt nemen. We onderzoeken ook de mogelijkheid om van de Ettelgemsestraat en Weststraat een voorrangsweg te maken.” In het midden van het rondpunt staan de bekende blauwe signalisatiebordjes. Maar afgelopen weekend, nog geen dag na het aanbrengen van de nieuwe verkeerssituatie, reed een autobestuurder al tegen een verkeersbord. De wagen kwam uit de richting van de Karpelhofstraat. De bestuurder pleegde echter vluchtmisdrijf, maar kon later door de politie worden ingerekend. Het scheve bordje werd intussen alweer rechtgezet.