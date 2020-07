Nieuwe Polderrandfietsroute van bijna 50 kilometer verbindt vijf hinterlandgemeenten Timmy Van Assche

16 juli 2020

06u00 1 Oudenburg Provinciebedrijf voor toerisme Westtoer heeft samen met de gemeenten Gistel, Oudenburg, Jabbeke, Ichtegem en Zedelgem een nieuwe fietsroute uitgewerkt. Deze Polderrandfietsroute laat recreanten de rand van de kustpolders verkennen in een tocht van 47 kilometer.

De voorstelling van de route vond plaats bij het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg, één van de vier officiële startplaatsen van de route. Ook de Oostmolensite in Gistel, het Permeke Museum in Jabbeke en de Stationsput in de Ichtegemse deelgemeente Eernegem zijn aangeduid als vertrekpunt. Wie echter goed kan kaartlezen, kan eigenlijk op om het even welk punt van de route op de trappers gaan staan.

De Polderrandfietsroute laat fietsers twee verschillende landschappen verkennen. De weidse open vlaktes bij Gistel en Oudenburg maken plaats voor enkele magnifieke boscomplexen, zoals het historisch waardevolle Vloethemveld in Jabbeke en Zedelgem. Natuurdomein Hoge Dijken in Roksem is een walhalla voor vogelspotters. Langs de Groene 62 is het aangenaam verpozen aan de Stationsput in Eernegem, waar de stoomtreinen van water werden voorzien. Breng zeker ook een bezoekje aan het Wielermuseum op de Oostmolensite in Gistel.

De route is aangeduid met zeshoekige verkeersbordjes (zie foto). Het kaartje kan je online kopen en raadplegen via www.westtoer.be.