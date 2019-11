Nieuwe Oudenburgenaars krijgen rondleiding door de stad: “Beleid en inwoners dichter bij elkaar brengen” Timmy Van Assche

17 november 2019

14u03 0 Oudenburg Tal van nieuwe inwoners woonden een ontbijt en rondleiding bij waarbij ze de stadsdiensten beter leren kennen. “Op die manier brengen we het beleid en de inwoners dichter bij elkaar”, zeggen schepen Vanhooren en burgemeester Dumarey.

Eerder deze maand kon je in deze krant al lezen dat het Oudenburgse inwonertal aardig is gestegen naar 9.517 personen. Dit jaar al mocht de stad meer dan 480 nieuwe inwoners verwelkomen. Zoals gebruikelijk nodigde het stadsbestuur die nieuwe stedelingen uit, maar dit keer werd er een ontbijt geserveerd en kreeg iedereen een rondleiding bij bepaalde diensten, zoals cultuurzaal Ipso Facto, het stadhuis en het nieuwe dienstencentrum Biezenbilk. “Met zo’n 120 ingeschreven deelnemers mogen we terugblikken op een ruime opkomst en geslaagd ontmoetingsmoment”, geven Romina Vanhooren en Anthony Dumarey (Open Vld) mee. “We willen het beleid en de inwoners dichter bij elkaar brengen. Daar past zo’n activiteit dan ook prima bij.”