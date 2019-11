Nieuwe laadpaal voor elektrische en hybride voertuigen Timmy Van Assche

05 november 2019

17u54 0 Oudenburg Op de parking achter het stadhuis, op het Le Marais Vernierplein, staat de vierde elektrische laadpaal voor elektrische en hybride wagens. Het oplaadpunt is operationeel vanaf maandag 11 november.

Oudenburg telde tot voor kort alleen laadpalen op de markt van Westkerke, het Bolsjewistenplein in Roksem en bij het nieuwe lokaal dienstencentrum Biezenbilk in de Ettelgemsestraat. De eerste paal kwam er eind 2017 in deelgemeente Westkerke. Nu komt er dus nog eentje bij. “Onder het beleid van toenmalig minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) kreeg iedere Vlaamse stad of gemeente een laadpalenpakket die door nutsmaatschappij Fluvius geplaatst wordt. Oudenburg had recht op vier elektrische laadpalen en deze zijn nu ook allemaal geïnstalleerd.” De paal kan je via een app of betaalkaart activeren, geeft burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) nog mee.