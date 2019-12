Nieuwe inbraak vastgesteld, vermoedelijke zelfde daders Bart Boterman

04 december 2019

15u56 2 Oudenburg In de Oude Brugseweg in Roksem is dinsdagmorgen nog een inbraak in een woning vastgesteld. Volgens de politie Kouter dateert die nog van afgelopen vrijdag, toen ook in vier huizen in de Kruidenwijk in Westkerke werd ingebroken.

Bij de inbraak in de Oude Brugseweg was niets gestolen, maar de achterdeur was wel open gepraamd. De bewoners stelden dat dinsdag vast na een even weggeweest te zijn. Vermoedelijk gaat het om dezelfde daders van de inbraken op vrijdagavond, want toen werd in vier woningen in Westkerke ingebroken, namelijk twee keer in de Korianderstraat en twee keer in de Rozemarijnstraat. Toen maakten dieven telkens geld en juwelen buit. Buurtbewoners zagen eerder op de avond twee verdachte mannen lopen. De nieuwe vastgestelde inbraak is amper een paar honderd meter van de Kruidenwijk. De politie Kouter laat weten dat het onderzoek volop bezig is.