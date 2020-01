Nieuw RUP De Kei in opmaak: honderdtal woningen en zeker twee nieuwe winkels langs het kanaal Timmy Van Assche

07 januari 2020

10u35 0 Oudenburg Er is een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan, of RUP, in opmaak onder de naam De Kei. Dit omvat de site Demeulenaere en de Keiweg langs het kanaal Nieuwpoort- Plassendale. Op deze site zijn er de komende jaren heel wat woonprojecten gepland. Deze week staat alvast een startvergadering gepland.

In het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan dat in 2018 werd goedgekeurd door de gemeenteraad werden er twee woonuitbreidingsgebieden aangeduid, waar er nog verkaveld kan worden. “Dit is enerzijds de site van het bedrijf Verhelst, anderzijds de site van De Meulenaere. Deze laatste zal nu als eerste ontwikkeld worden binnen het RUP De Kei”, geeft schepen Stijn Jonckheere (N-VA) mee. Op deze site zal er ruimte gecreëerd worden voor een honderdtal wooneenheden - ongeveer zeventig huizen en dertig appartementen - en enkele commerciële activiteiten. “Dat kan gaan van twee tot vier detailhandels, afhankelijk van de investeerder”, benadrukt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Dat kan gaan van een supermarkt en/of een doe-het-zelfzaak.” Over welke winkels er precies zullen komen, doen de wildste geruchten de ronde. “Maar er is nog geen enkele overeenkomst gesloten", geeft Dumarey mee. “Maar wat de locatie betreft: zowel naar mobiliteit als ontsluiting is de ligging alvast heel goed. Er is de nabijheid van openbaar vervoer en het stadscentrum van Oudenburg wordt niet belast. Overigens, de startvergadering van deze week is met de betrokken partners bij het project en vooral bedoeld om de visie van de stad over te brengen aan de ontwikkelaars. We willen een leefbare en groene omgeving. In een volgende stap zullen we de inwoners van de stad betrekken om de plannen verder vorm te geven. Deze woonuitbreiding is nodig om de stad verder te doen groeien.” In het voorjaar van 2021 hoopt de stad het RUP goedgekeurd te krijgen, waarna er in de loop van 2022 de eerste panden kunnen opgetrokken worden.