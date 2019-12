Nieuw online inschrijvingsprogramma voor kinderopvang, sportkampen en speelpleinwerking Timmy Van Assche

02 december 2019

17u02 1 Oudenburg Voortaan wordt voor de buitenschoolse kinderopvang De Kikker, sportlessen, kampen, crea-activiteiten, speelpleinwerking en SWAP met een nieuw online inschrijvingsprogramma gewerkt, namelijk I-school.

“Het was dringend tijd voor een nieuw digitaal inschrijvingsprogramma voor de buitenschoolse kinderopvang en de sportdienst”, stelt schepen Romina Vanhooren (Open Vld). “Het vorige programma dateerde al van 2000 en vertoonde heel wat hiaten. De stadsdiensten kozen ervoor om te werken met één programma voor alle vrijetijdsdiensten en de BKO. Voordeel hiervan is dat de gebruikers of klanten kunnen werken met een gebruiksvriendelijk programma voor alle diensten.”

“Ouders kunnen hun kinderen inschrijven voor pakweg sportkampen of de speelpleinwerking en opvang in De Kikker regelen en zichzelf inschrijven voor een lessenreeks, allemaal via één tool”, vervolgt schepen Ulrike Vanhessche (sp.a). “Bovendien laat het systeem ook toe dat onze vrijetijdsdiensten efficiënter kunnen werken.”

Vooraleer je je kind kan inschrijven voor een activiteit moet je als ouder/deelnemer geregistreerd te zijn. Meer informatie en een handleiding om te registreren en in te schrijven vind je terug via www.oudenburg.be/i-school.