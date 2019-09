Nieuw dienstencentrum zoekt vrijwilligers voor warme maaltijdbedeling Timmy Van Assche

11u44 0 Oudenburg Lokaal dienstencentrum Biezenbilk is voortaan het decor van de warme maaltijdbedeling voor 65-plussers en personen met een mobiele beperking. Ook wie door bijzondere sociale omstandigheden zelf geen maaltijd kan bereiden, kan hier terecht. Komende zaterdag organiseert Biezenbilk een opendeurdag.

Tot voor kort werden de maaltijden opgediend in de cafetaria van het naburige woon-zorgcentrum Riethove. De maaltijden worden op werkdagen stipt om 11.30 uur opgediend. Tijdens het weekend en op feestdagen worden deze alsnog in de cafetaria van het rusthuis opgediend. Voor 6,5 euro krijg je soep, een hoofdgerecht en een dessert. Plat water of tafelbier is inbegrepen in de prijs. Andere dranken dienen aangekocht te worden aan de bar. De maaltijden zijn bestemd voor inwoners van Oudenburg: 65-plussers, personen met een handicap en mobiele beperking of bijzondere sociale omstandigheden, zoals het overlijden of hospitalisatie van de partner. Een aanvraag dient te gebeuren minstens één dag op voorhand vóór 12 uur bij centrumleider Britt Verburgh via 0491/63.16.49 of brigitte.verburgh@ocmw-oudenburg.be. Er worden ook warme maaltijden aan huis geleverd aan 7,5 euro.

Opendeur

Biezenbilk telt nu zo’n acht vrijwilligers, die meehelpen met het opdienen. Toch is de zoektocht naar extra vrijwillige krachten nog niet voorbij. Daarom wordt op zaterdag 7 september van 10 tot 17 uur een opendeurdag gehouden om de Oudenburgnaar kennis te laten maken met het centrum. Elke bezoeker krijgt een pannenkoek. “In Biezenbilk zullen we een gevarieerd aanbod aan diensten en activiteiten voorzien voor jong en oud. Er is aandacht voor zowel recreatieve activiteiten als voor het verstrekken van informatie rond verschillende gezondheids- en zorgthema’s. Via cursussen of vormingen kan men onontgonnen talenten ontdekken of verder ontwikkelen. Daarnaast willen we met het lokaal dienstencentrum het verenigingsleven stimuleren. Er zijn heel wat lokalen beschikbaar voor een brede waaier aan activiteiten en initiatieven.” Tijdens de opendeur wordt het programma voor dit najaar voorgesteld. Het gebouw omvat een polyvalente ruimte met cafetaria, onthaal, twee kantoren en twee leslokalen die kunnen gebruikt worden als hobby- of vergaderruimte en waarvan er één voorzien is van een leskeuken. Het dagverzorgingscentrum NOAH en de voedselbedelingsorganisatie Sint-Vincentius Kerit hebben beiden hun vaste stek in het gebouw.