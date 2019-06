Nederlandse drugsdealer gearresteerd in Oudenburg na achtervolging en spookrijden Bart Boterman

12 juni 2019

16u47 0 Oudenburg In Oudenburg is dinsdagavond een drugsdealer van Nederlandse nationaliteit gearresteerd na een achtervolging. Tijdens zijn vlucht was de man zelfs een tijd lang aan het spookrijden op de autosnelweg. In zijn auto werd een grote hoeveelheid drugs gevonden. Dat bevestigt het parket van Veurne.

De federale gerechtelijke politie beschikte over informatie over de mogelijke overkomst van een Nederlandse drugsdealer vanuit Frankrijk. De lokale politiezones werden eveneens op scherp gezet om mee uit te kijken. Volgens procureur Patty T’Jonck werd een voertuig aan een controle onderworpen en sloeg de bestuurder dan op de vlucht. Daarbij reed hij in de verkeerde richting op de snelweg. Welk traject de bestuurder precies aflegde, is niet duidelijk en kan het parket voorlopig niet meegeven. De bestuurder zou wel eventjes aan het spookrijden zijn geweest.

De achtervolging kwam tot een einde in de Stationsstraat in Oudenburg, vlakbij het op- en afrittencomplex. Daar werd hij in de boeien geslagen. In zijn auto, die in beslag werd genomen, vond de politie een grote hoeveelheid drugs. De man was allicht onderweg naar een of meerdere afnemers. “De verdachte, een Nederlander die in Frankwijk woont, zal worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter voor onder meer bezit, vervoer en verkoop van drugs en verschillende verkeersinbreuken. Intussen wordt de zaak onderzocht”, reageert procureur T’Jonck. Mogelijks heeft het gerecht een groot crimineel netwerk te pakken.