Na filmavond voor jongeren worden nu ook maandelijks films voor senioren vertoond in Ipso Facto Timmy Van Assche

09 januari 2020

07u38 0 Oudenburg Onder de noemer Filmorama+ staat voortaan elke maand een filmnamiddagen voor senioren gepland. Elke derde vrijdagmiddag van de maand wordt in samenwerking met de seniorenadviesraad een gezellige middag ingericht in cultuurcentrum Ipso Facto in de Marktstraat.

Een filmavond voor jongeren was er al - bekend onder de naam Filmorama - maar nu komt daar dus een aanbod voor senioren bij. “Er wordt gekozen om dit te laten plaatsvinden in Ipso Facto, omdat daar een groot projectscherm, een fantastische geluidsinstallatie en een comfortabele tribune beschikbaar zijn", geeft schepen Romina Vanhooren (Open Vld) mee. “Dit zorgt voor de leuke cinema-ervaring.” De deuren van de zaal openen om 14 uur, de film start een half uurtje later. De film bijwonen kost 2 euro. Op 17 januari wordt gestart met de klassieker ‘La grande vadrouille’, met onder meer Louis de Funès en André Bourvil. Op 21 februari en 20 maart volgen twee Vlaamse films met respectievelijke Sprakeloos - een verfilming van het boek van Tom Lanoye - en de romantische komedie Brabançonne.