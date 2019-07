Na één maand wéér inbraak in selfcarwash op bedrijventerrein Bart Boterman

11 juli 2019

10u28 2 Oudenburg Opnieuw is er ingebroken in de selfcarwash VDB Wash & Go op het bedrijventerrein Steengoed in Oudenburg. Dat is woensdagvoormiddag vastgesteld. Er werden opnieuw munten en jetons gestolen.

Wellicht dateert de inbraak van dinsdagnacht. Volgens de politie Kouter braken de dieven het hangslot van de technische ruimte open en stalen ze het geld en de jetons uit de automaat. De carwash in het straatje Marteelstik kreeg een maand geleden, in de nacht van 12 op 13 juni, ook al inbrekers over de vloer. Op identieke wijze werd eveneens geld en jetons ontvreemd. De politie is een onderzoek gestart.