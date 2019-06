Na dodelijke valpartij: betonnen verkeersremmers ruimen plaats voor groenzone Timmy Van Assche

03 juni 2019

17u59 0 Oudenburg Na het tragische fietsongeval in de Zeeweg in Roksem, op de grens van Oudenburg en Ichtegem, zullen de verkeersdrempels worden weggenomen. Dat meldt Oudenburgs burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

Eind mei overleed een Brugse wielertoerist van 83 jaar. Op het kruispunt met de Bevrijdingsweg en de Ossenweg, op de grens van deelgemeenten Bekegem en Roksem, had Wilfried Hensen enkele betonnen verkeersremmers van zo’n vijftien centimeter hoog niet opgemerkt en reed ertegen aan. “Ik betreur ten zeerste dan dit ongeval is kunnen gebeuren. Ik heb aan de familie ook al mijn medeleven geuit", zegt Dumarey. “Kort na het ongeval ben ik ter plaatste de situatie gaan bekijken en heb ik overleg gepleegd met mijn Ichtegemse collega Jan Bekaert (WIT), gezien de drempels pal op onze beide gemeentegrenzen liggen. De verkeersdrempels zijn inderdaad moeilijk zichtbaar, ze worden dan ook verwijderd om gevaarlijke situatie te verhelpen. Om de snelheid in dit stuk Zeeweg te beperken, kiezen we ervoor om een groenzone aan te leggen, zodat er niet over gereden kan worden. Deze ingreep zal een beperkte impact hebben op ons budget.” Ichtegem en Oudenburg zullen de kosten delen en de werken worden op korte termijn uitgevoerd. “Een fiets- en verkeersveilige stad is zeer belangrijk voor ons. Met deze ingreep hopen we dat we de situatie ter plaatse kunnen verbeteren. De komende weken en maanden zullen we in samenspraak met de lokale politiek ook andere zwakke punten in kaart brengen om ook deze zeer specifiek aan te pakken.”