Na de massale vissterfte in Stedebeek: 8 landbouwbedrijven in het vizier, mogelijk wordt nieuwe vis uitgezet Bart Boterman en Timmy van Assche

03 februari 2020

15u22 2 Oudenburg Na de massale vissterfte in de Stedebeek in Oudenburg loopt het onderzoek naar de vervuiler volop. Intussen komen zo’n 8 landbouwbedrijven stroomopwaarts in aanmerking als veroorzaker. “We denken er ook aan om vis terug te zetten en de natuur een handje toe te steken met het herstel”, verduidelijkt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

De Stedebeek is sinds zaterdag ernstig vervuild met mest, met een ontregelde zuurtegraad en zuurstoftekort voor voor vissen tot gevolg. “Er zijn duizenden vissen omgekomen. De oorzaak moet stroomopwaarts worden gezocht. Wellicht is er mest in de Stedebeek geloosd tussen sporthal Ter Beke en de Zeeweg. Het onderzoek richt zich op een achttal landbouwbedrijven in de buurt maar de veroorzaker is voorlopig niet gekend. Het is ook mogelijk dat het om een externe vervuiler gaat die niet in Oudenburg woont”, zegt burgemeester Dumarey.

In de Stedebeek leven soorten zoals de voorn en de karper. De meeste voorn is omgekomen, de karper bevindt zich rond deze tijd van het jaar in diepere wateren. “We denken er aan om vis terug te zetten en de natuur een handje toe te steken met het herstel”, voegt Anthony Dumarey nog toe. Een fontein plaatsen om zuurstof in het water te krijgen, daar is het al te laat voor. Het is overigens niet de eerste keer dat er massale vissterfte is rond deze tijd van het jaar, als gevolg van mestvervuiling. Dat was ook in 2019, 2011 en 2006 het geval. De veroorzaker riskeert een boete van enkele duizenden euro’s.