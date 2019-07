Na 10 jaar starten grote infrastructuurwerken in Mandelwijk Timmy Van Assche

22 juli 2019

12u53 0 Oudenburg In de Mandelwijk - in de volksmond ook bekend als de Nieuwe Wijk - zijn grote infrastructuurwerken gestart. Over de werken wordt al ruim tien jaar gesproken en onderhandeld. Volgende maand staat een infovergadering op de agenda.

Het pakket werken is behoorlijk indrukwekkend: nieuwe nutsvoorzieningen, gescheiden rioleringen, nieuwe voetpaden en straten, en groenere aanblik van de wijk. Alle werken samen zullen zowat vijftien maanden in beslag nemen. De werken kosten 3,7 miljoen euro, waarvan de stad 1,7 miljoen op zich neemt. “We dragen participatie hoog in het vaandel en net daarom willen we onze inwoners steeds ten gronde informeren en met hen in dialoog treden", zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Op donderdag 22 augustus organiseren we in zaal Ipso Facto een infoavond over de werken. Nadat de eerste werken aan de nutsleidingen al zijn gestart, zullen de echt ingrijpende werkzaamheden op 2 september beginnen. Een groot deel van de ongemakken en eventuele frustraties kunnen verholpen worden door open te communiceren en te informeren. Samen met de aannemer zullen we de plannen aan het publiek voorstellen." De hele wijk telt 107 woningen.