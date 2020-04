Muzikaal Oudenburg laat van zich horen in coronatijden met geestige filmpjes Timmy Van Assche Bart Boterman

01 april 2020

19u25 0 Oudenburg De Oudenburgse muziekliefhebbers en muzikanten laten van zich horen. Tijdens deze coronacrisis tonen onder meer de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia en de nieuwe band Phantom Avenue zich van hun warmste kant. Zo spelen ze muziek op straat en worden leuke filmpjes gedeeld op sociale media.

Beginnen doen we bij Sint-Cecilia, die al twee keer een tof filmpje online heeft gezwierd. Daarin spelen verschillende leden op hun eigen instrument op straat of thuis een bekend en vooral hoopgevend liedje. De individuele clipjes worden dan aan elkaar geplakt met een leuk eindresultaat als gevolg. Op Facebook circuleren intussen mooie video’s van ‘We zullen doorgaan’ en ‘Ik hou van u’. “We bezorgen onze muzikanten in het begin van de week een partituur van een bekend lied. Dat kunnen ze dan inoefenen en op het einde van week spelen ze dan thuis of op straat met een eigen instrument”, vertelt Peter Velle, voorzitter van de harmonie. “Op deze manier willen we onze dankbaarheid uiten ten aanzien van zorgpersoneel en iedereen die nu in de vuurlinie staat. Tegelijk is het een alternatieve wijze om toch samen en als harmonie naar buiten te treden. Onze repetities op vrijdagavond en optredens liggen - logischerwijs - al een tijdje stil.” Sint-Cecilia telt zowat 100 leden, gaande van de eigenlijke harmonie tot de jeugdwerking en de vrij recente ‘dummie’-groep. Daarin zitten ouders en grootouders die opnieuw een instrument leren bespelen via een stoomcursus. (Lees verder onder de filmpjes.)



Geïmproviseerde drum

Nog een opvallende actie komt van de mannen van Phanton Avenue. Deze band ontstond uit de covergroep The Flashbacks en kwam recent met eigen werk op de proppen. Onlangs vatten bandleden Yentl Wittesaele en Aaron Rotsaert op veilige afstand van elkaar post in de voortuin van Aaron om enkele liedjes te spelen: Aaron op gitaar, Yentl op een geïmproviseerd drumstel van emmers en dozen. “Ook wij willen iedereen bedanken die zich inzet tegen het coronavirus. We zijn ook lid van de Facebook-pagina ‘België zingt uit het raam’, waar soortgelijke initiatieven worden gedeeld. We brachten onze buren op de hoogte en het initiatief kon op veel bijval rekenen”, vertelt Aaron. “De komende maanden stonden voor ons een tiental optredens gepland, maar die zijn nu allemaal uitgesteld. We gingen ook de studio induiken voor de opnames van ons eerste album, maar in het beste geval zal dit pas in de herfst kunnen plaatsvinden. En ook een fotoshoot om de groep en alle bandleden te promoten, is vooralsnog in het water gevallen. Toch willen we de mensen nu al eens laten proeven van onze muziek. Via onze Facebook-pagina zullen we proberen een nummer te delen.” Aaron, Yentl en de andere bandleden Kenny De Zutter, Jens Pylyser en Arjen Samaey horen we later dus zeker nog terug.



