Muziekfestival Elixir vindt tóch nieuwe locatie: terreinen achter Abdijhoeve worden decor voor pompende beats Timmy Van Assche

20 februari 2020

16u32 0 Oudenburg Muziekfestival Elixir, dat zes jaar lang plaatsvond in de Zeeweg, verhuist naar de gronden achter de Abdijhoeve. De festivalorganisatie laat dat weten via sociale media, burgemeester Dumarey bevestigt.

Techno, house en dance. Dat zijn de gesmaakte muziekrecepten van Elixir. Het festival begon kleinschalig als een gezellige barbecue met pompende muziek, maar groeide uit tot een pareltje in de regio. Zowat 1.500 feestvierders lieten zich gaan op de betere beats op een festivalterrein in de Zeeweg. Vorig jaar deelde de festivalorganisatie mee dat het de laatste editie zou worden. “Voorlopig althans. De grond in de Zeeweg is verkocht. We gaan wel op zoek naar een nieuwe locatie”, klonk het in 2019. Via sociale media laten de organisatoren nu weten dat er een nieuwe editie komt op zaterdag 25 en zondag 26 juli op de gronden achter de historische Abdijhoeve. De eerste 200 ‘early bird’-kaarten zijn al de deur uit. Voor de zaterdag worden nu tickets aangeboden aan 29 euro, voor zondag kosten tickets 22 euro. Een combikaartje kost je 39 euro. Met dj’s Dense & Pika, Nukov & Yelmet, en Djeffa zijn de eerste namen ook al bekend.

Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) bevestigt intussen de verhuis van Elixir. “Het festival in de Zeeweg leidde, dankzij de vele inspanningen van de organisatoren naar de buurt toe, amper tot klachten. Daarom, we zijn ervan overtuigd dat het festival in harmonie met de buurt kan plaats vinden in het groen achter de Abdijhoeve. Door gebruik te maken van moderne geluidsinstallaties zal de muziek richting de velden en de autosnelweg A10 gestuurd worden, en niet richting het bewoonde centrum. Op deze manier wordt de geluidshinder beperkt. Elixir Open-Air is een gerenomeerd festival die tot ver buiten Oudenburg bekend staat voor kwaliteit en plezier”, wil Dumarey onderstrepen. “Jaarlijks verwelkomt het festival 1.500 feestvierders. De organisatie zorgt steeds voor ultieme sfeerbeleving in een prachtige setting. Dit ondersteunen we graag als stadsbestuur in het kader van meer beleving in de stad.” Info en tickets: www.facebook.com/ElixirOpenAir