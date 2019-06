Moordende clown blijft twee maanden langer in de cel Siebe De Voogt

04 juni 2019

14u22 2 Oudenburg Kevin L. (32) uit Oostende, beter gekend als Clown Tobi, blijft twee maanden langer in de cel voor de moord op z’n vriendin in Ettelgem. Dat besliste de Brugse raadkamer dinsdagmorgen.

L. bracht op 14 mei vorig jaar zijn ex-vriendin Caroline D. (46) om het leven met een mes. Hij kon niet verkroppen dat D. hun relatie had beëindigd. De clown belde na de feiten zijn goede vriend en jodelaar Dietwin H. (38) op. Die verwittigde uiteindelijk niet de hulpdiensten, omdat L. hem naar eigen zeggen beloofd had zichzelf aan te geven. H. werd uiteindelijk eind mei vrijgelaten door de onderzoeksrechter. L. verschanste zich na de feiten op het dak van een appartementsgebouw in Bredene. Pas na ettelijke uren onderhandelen kon hij ingerekend worden. Inmiddels werd van de feiten een reconstructie gehouden. Kevin L. werkte volgens verschillende bronnen goed mee aan die wedersamenstelling.