Mobilhome gaat volledig in vlammen op en beschadigt aanpalende woning Mathias Mariën

02 september 2019

20u20 0 Oudenburg Langs de Schoolstraat in Ettelgem bij Oudenburg is maandagavond een mobilhome volledig uitgebrand. Ook het aanpalende huis liep schade op, maar kon uiteindelijk wel gevrijwaard worden.

Het vuur ontstond even na 18 uur. De buren merkten de vlammen op en alarmeerden de hulpdiensten. De brandweer van Gistel had de situatie snel onder controle, maar kon niet vermijden dat de mobilhome in vlammen opging. Volgens de eerste vaststellingen ontstond de brand door een technisch defect. Het huis liep door de uitslaande vlammen schade op, maar is wel nog bewoonbaar. De eigenaar was net vertrokken naar zijn werk toen het vuur ontstond en werd door de politie op de hoogte gebracht.