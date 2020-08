Minder restafval, “maar nog veel werk voor de boeg” Timmy Van Assche

10 augustus 2020

14u26 0 Oudenburg In Oudenburg is in 2019 per inwoner anderhalve kilogram minder huishoudelijk afval opgehaald. Dat zegt bevoegd schepen Gino Dumon (sp.a).

“Concreet gaan we hiermee van 174,1 kilogram naar 172,6 kilogram”, zegt Dumon. “Die daling komt er dankzij de nieuwe blauwe pmd-zak en het beter sorteren van onze inwoners. Toch is er nog veel werk voor de boeg, want de doelstelling is om tegen 2022 naar 136 kilogram restafval per inwoner te gaan.” De schepen roept inwoners op om nóg meer te gaan sorteren, composteren en recycleren. “Op ons containerpark kunnen inwoners overigens goedkoop een compostvat (10 euro), compostbak (50 euro) of aanbouwmodule (30 euro) kopen.

Oppositiepartij CD&V vraagt bovendien dat de tweewekelijkse ophaling van pmd opgeschroefd wordt naar een wekelijkse ophaling. In dat geval zou de stad evenwel een hogere vergoeding moeten betalen aan ophaaldienst Fost Plus. In het stadhuis is er ook twijfel of een wekelijkse ophaling van pmd daadwerkelijk nodig is.