Meteen volle bak tijdens opening van ’t Spaans Tolhuis: “Met bijzondere dank aan de kinderen” Timmy Van Assche

30 juni 2019

17u58 0 Oudenburg Nabij het sluizencomplex van Plassendale, langs de vaart naar Brugge, is 't Spaans Tolhuis geopend voor het publiek. Peter Velle en zijn echtgenote Joke Debevere soigneren samen met kinderen Roos, Merel en Flor de echte levensgenieters.

Oudenburg is een gezellig adresje rijker. Onder een stralende zon ging ‘t Spaans Tolhuis open. De rijke geschiedenis van de site is bekend: ooit was het de toegangspoort van een zeventiende-eeuws fort, dat de oude sluis van Plassendale bewaakte. Het deed ook dienst als wachtlokaal voor Spaanse soldaten, tolkantoor, herberg en aanleghaven voor oude binnenschippers. In 2017 werden Peter Velle, gewezen schepen en burgemeester en nu gemeenteraadslid, en zijn vrouw Joke eigenaar van de site. Na een eerste restauratiefase werd een stuk van de site eind april al eens opengesteld, in het kader van Erfgoeddag. Voortaan kunnen fietsers, wandelaars en andere levensgenieters languit genieten in de zonnige tuin. Een leuke bar werd voorzien van frisse drankjes - van biolimonades, pils tot speciaalbieren - en hapjes voor een lichte honger.

Na een rustige start van de openingsdag was het na de middag over de koppen lopen. “We hebben hard naar deze opening toe gewerkt, maar zijn ontzettend gelukkig met deze succesvolle eerste dag”, vertelt Peter. “Zonder onze kinderen Flor, Merel en Roos zouden we dit ook niet gekund hebben. We kijken alvast uit naar het verdere verloop van de zomer.”

Tot en met 18 augustus is 't Spaans Tolhuis elke dag open van 10 tot 18 uur, behalve op dinsdag. Daarna is het tot begin november alleen in het weekend open vanaf 10 uur. Voor groepen zijn er speciale arrangementen. Er staan ook verschillende zomeractiviteiten gepland, zoals een workshop sleutelhangers maken op woensdag 10 juli en ‘The Big Jump’ op zondag 14 juli, waarbij in de vaart wordt gesprongen voor proper water. Meer info op Facebook en www.spaanstolhuis.be.