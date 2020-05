Met OKay opent tweede supermarkt van de stad haar deuren Timmy Van Assche

16u25 0 Oudenburg Woensdag 6 mei opent OKay zijn 137ste winkel in de Ettelgemsestraat 94 in Oudenburg, waar vroeger plantenwinkel ‘De Vrijboom’ gevestigd was. De winkel stelt tien mensen aan het werk en is met duurzame technieken en materialen gebouwd. Voor Oudenburg is het na de bekende winkel Spegelaere pas de tweede supermarkt in de stad.

Oorspronkelijk was de opening gepland op 1 april, maar door de impact van het coronavirus schoof de opening op naar 6 mei. De nieuwe OKay-winkel is 648 m2 groot en ligt tussen deelgemeente Ettelgem en het centrum van Oudenburg. “We willen de buurtbewoners aanspreken, maar ook mensen die op weg naar huis nog even willen stoppen om boodschappen te doen”, zegt store manager Kelly Dobbelaere. “We hopen een trouw cliënteel op te bouwen en hen te overtuigen met ons ruime assortiment, onze vriendelijke medewerkers en de laagste prijzen in de buurt.” Er zijn vijftig parkeerplaatsen voor auto’s, waarvan twee met een laadpaal voor elektrische wagens en 25 fietsplaatsen. In de buurt ligt ook een bushalte.

Duurzaam

OKay benadrukt ook in te zetten op een lage milieu-impact. “Zo heeft de nieuwe winkel een bekken dat het regenwater opvangt en het rioleringssysteem ontlast. Het water sijpelt daardoor geleidelijk aan in de grond. Verwarmen gebeurt met warmterecuperatie van de koelinstallatie. Zonder behoefte aan stookolie of gas is deze winkel 100 procent vrij van fossiele brandstoffen. Bovendien werkt de koelinstallatie op propaan, een natuurlijk koelmiddel dat veel milieuvriendelijker is dan chemische koelgassen. De ledverlichting in de winkels zorgt voor 30 procent minder energieverbruik en de 400 zonnepanelen op het dak dekken met 80 kWh bijna het volledige stroomverbruik. Het gebouw is ook extra goed geïsoleerd en het ventilatiesysteem recupereert 75 procent van de warmte uit de lucht”, geeft Silja Decock mee, persverantwoordelijke van Colruyt Group waartoe OKay behoort.

Fris en modern

OKay Oudenburg behoort tot de nieuwe generatie OKay-winkels en heeft een frisse, moderne inrichting: brede gangen, versmarkt met onder meer groenten, fruit en koffiekoeken en brood, kant-en-klare maaltijden, en een mix van bekende merken en witte producten. De buurtsupermarkt is eveneens voorzien van een handige ‘Easy Cooking’-toog. Hierin liggen ingrediënten en maaltijdboxen om snel en makkelijk een eenvoudige maaltijd mee te bereiden. Ook voor Moederdag liggen er al geschenkverpakkingen klaar.

De tweede

Oudenburg telde tot voor kort dus maar één supermarkt, namelijk Spegelaere. Vanuit de inwoners was er al langer vraag naar een tweede winkel in de stad. Ter vergelijking: de Ichtegemse deelgemeente Eernegem, die zo’n 7.000 inwoners telt, heeft drie supermarkten. En Koekelare met haar ruim 8.000 inwoners kent zelfs vijf supermarkten. De eerste stap naar de nieuwe OKay werd gezet in 2018, toen het stadsbestuur een socio-economische vergunning aan de Colruyt Groep verleende.