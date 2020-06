Met ‘Bikes & Bites’ krijgt Bikers Loft Groenedijk zomerse invulling Timmy Van Assche

26 juni 2020

20u21 0 Oudenburg Bikers Loft Groenedijk krijgt voortaan een nieuwe invulling met horecaconcept Bikes & Bites. Initiatiefnemers zijn Kevin Beirens, bekend van Histoires d’O en Ostend Beach, en barista Geert Blomme. “Na de zomer volgt een evaluatie om hier misschien wel langer te blijven.”

Bikers Loft Groenedijk is het levenswerk van Ivan Desender en werd in 1996 opgericht als horecazaak met logementen voor motorrijders. Sinds 2010 staat de site bekend als Bikers Loft Groenedijk. De zaak staat al een tijdje te koop, maar krijgt deze zomer een aangepaste invulling met Bikes & Bites. Officieel gaat de tent pas open op 1 juli, maar nu al kan je er terecht voor een goed glas en lekkere hap. Mede-initiatiefnemer is Kevin Beirens, ook al zaakvoerder van Histoires d’O in Oostende. “Noem Bikes & Bites gerust de Histoires d’O van het hinterland”, knipoogt Beirens. “De naam is een overduidelijke link naar het verleden van Groenedijk, maar legt ook de link naar het fietstoerisme. De Groenedijkstraat is bijvoorbeeld ook een fietsstraat. Iedereen – jong, oud en gezinnen – zijn hier welkom voor goeie tapas, lekkere streekbieren en cocktails, zoals de Ibiza mojito, en zoete en hartige desserts. We plannen deze zomer ook kleine evenementen, waaronder een barbecue.” En ook voor een heerlijk potje koffie kan je hier terecht, want met Geert Blomme van A Special Cup staat een prima barista mee aan de basis van dit nieuwe concept.

Evaluatie

“Eigenlijk begonnen de gesprekken tussen beide partijen nog maar enkele weken geleden. Begin deze week werd de overeenkomst gesloten”, vertelt Ivan, die mee de opstart van Bikes & Bites mee ondersteunt. “(knipoogt) Verder zal ik hier vooral als VIP-klant zitten, hoor. Ik heb de pensioenleeftijd bereikt. Goed, ik ben vooral blij dat de site een nieuwe invulling krijgt en ‘in the picture’ komt te staan. Motorrijders mogen trouwens gerust zijn: ik bied hen nog altijd logies aan op hetzelfde adres.” De initiatiefnemers benadrukken dat er voldoende plaats is om de coronamaatregelen na te leven, ook voor groepen. Beirens en Blomme zullen Bikes & Bites na de zomer evalueren. “Daarna beslissen we of we hier al dan niet blijven met het concept.”

Bikes & Bites is open vanaf 10 uur, maandag en dinsdag is de zaak gesloten.