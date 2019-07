Meeste hardrijders dit jaar in Vaartstraat, Eernegemsestraat en Gistelsesteenweg Timmy Van Assche Bart Boterman

15 juli 2019

19u36 10 Oudenburg Uit cijfers van de politiezone Kouter blijkt dat 1.817 automobilisten te snel reden op het grondgebied van Oudenburg. De meeste wagens werden geflitst in de Vaartstraat, Eernegemsestraat en Gistelsesteenweg.

Van januari tot juni werden in Oudenburg 11.012 flitscontroles uitgevoerd door de politiezone Kouter, goed voor zeventien verschillende controles van in totaal precies 25 uur en 7 minuten. 9.195 controles waren zonder overtreding, goed voor 83 procent. 1.382 autobestuurders begingen echter een lichte overtreding, nog eens 435 een zware overtreding. “Op ons grondgebied werd 52 procent van de overtredingen vastgesteld in de Vaartstraat”, deelt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) mee. “39 procent begingen een overtreding in de Eernegemsestraat en nog eens 24 procent in de Gistelsesteenweg. Langs de Westkerksestraat werd het minst aantal overtredingen vastgesteld met 16 procent." In de toekomst zullen er zeker niet minder snelheidscontroles zijn. “Vooral in de Noordstraat, waar we onlangs signalisatie aanbrachten en de snelheid verlaagden tot 50 kilomter per uur, zal vaker gecontroleerd worden.” In de politiezone Kouter zitten ook nog Gistel, Ichtegem, Jabbeke en Torhout. In bijvoorbeeld Gistel en Ichtegem houden respectievelijk 85 procent en 88 procent van de bestuurders zich aan de correcte snelheid.