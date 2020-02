Meerjarenplan onder ruime belangstelling voorgesteld, inwoners krijgen ook folder in de bus Timmy Van Assche

01 februari 2020

14u30 0 Oudenburg Zaterdagochtend werd in zaal Ipso Facto het meerjarenplan van de coalitie Open Vld, N-VA en sp.a voorgesteld. Een goeie honderd geïnteresseerden kwamen hun licht opsteken.

Het beleidsplan werd eerder al aan de gemeenteraad voorgelegd en aan de pers gepresenteerd. In het document staan zestien beleidsdoelstellingen, 54 actieplannen en 151 acties. De bestuurspartijen willen een goeie 14 miljoen euro investeren. Nu werd met het plan ook naar de inwoners getrokken. In zaal Ipso Facto daagden toch netjes honderd nieuwsgierige burgers op om meer over de toekomstplannen van de stad te weten te komen. Het beleidsplan staat ook op de stedelijke website www.oudenburg.be. In de loop van komende week krijgen de inwoners ook een overzichtelijke folder in de bus.