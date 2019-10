Meer te weten komen over elektrische fietsen? Infomiddag in Biezenbilk maakt je wegwijs Timmy Van Assche

16 oktober 2019

07u05 2 Oudenburg De elektrische fiets verschijnt meer en meer in het straatbeeld en kende afgelopen jaren een spectaculaire groei. In samenwerking met de E-Bike rijschool wordt op donderdag 17 oktober om 14 uur in dienstencentrum Biezenbilk een info-namiddag omtrent elektrisch fietsen ingericht.

“Ook in Oudenburg zien we afgelopen jaren steeds meer elektrische fietsen opduiken”, duidt schepen van mobiliteit Gino Dumon (sp.a). “Maar ook veiligheid is hierbij van cruciaal belang. We organiseren daarom een info-namiddag met de E-Bike rijschool voor zowel mensen die al een e-fiets hebben, maar ook voor wie nog wat meer info wil over de eventuele aanschaf van een fiets.” Schepen Romina Vanhooren (Open Vld) pikt in: “Dankzij de e- fiets kunnen mensen steeds langer mobiel blijven. Tijdens de infonamiddag zal daarom uitleg geven worden over de elektrische fiets en zal er een gewenningsparcours worden ingericht met een minitocht. Een ideaal moment dus voor wie meer informatie wenst over elektrisch fietsen.” Deelnemen aan de activiteit kost 5 euro, inclusief koffie en gebak). Inschrijven kan via biezenbilk@ocmw-oudenburg.be, 059/40.19.85 of ter plaatse in Biezenbilk in de Ettelgemsestraat 24.