Meer dan 60 gamers gaan loos tijdens XL Gaming in Ipso Facto Timmy Van Assche

25 januari 2020

19u44 0 Oudenburg Cultuurzaal Ipso Facto vormde het decor voor een nieuwe editie van XL Gaming. In de zaal stonden meer dan tien schermen opgesteld, zowel televisies als grote schermen. “Het beeld dat gamers alleen voor de buis zitten, wordt op een leuke manier doorprikt”, zegt jeugdschepen Romina Vanhooren (Open Vld).

XL Gaming is op zich geen nieuw initiatief, maar na een korte sabbatperiode keerde het evenement nu dus terug. Er stonden verschillende spelconsoles opgesteld, een Nintendo Switch, Playstation, Xbox, klassieke Super Nintendo en zelfs een Gamecube - waar is de tijd? Het evenement richtte zich vooral op jonge gamers, maar af en toe nam ook een ouder de controller in de hand om een potje FIFA20, Mario Kart of Minecraft te spelen. “Zo zie je maar dat iedereen wel graag videospelletjes speelt”, merken Stijn Mannens, Niko Lebeke en Henk Devriendt van de stedelijke jeugddienst, die alles in goeie banen leidde. “Compleet nieuw waren het tornooi in FIFA20 op groot scherm en gaming met een virtual reality- of VR-bril. Onder begeleiding kregen geïnteresseerden een introductie in deze nieuwe vorm van videospellen." Luca Mylle toonde zich het beste in het voetbalspel FIFA en won een cadeaubon.

“Gaming wint de laatste tijd alsmaar meer aan populariteit”, weet ook schepen Vanhooren. “Door een evenement in Ipso Facto te organiseren waar jongeren - (knipoogt) en iets minder jongere deelnemers - samenkomen, zorgen we voor een sociaal evenement. Het beeld dat gamers alleen voor de buis zitten, wordt hiermee ook doorprikt op een toffe manier.”