Mauro De Block is allereerste kinderburgemeester van Oudenburg Timmy Van Assche

15 oktober 2019

18u31 0 Oudenburg Vorige week vrijdag vond de eerste verkiezing van de Oudenburgse kindergemeenteraad plaats. Maar liefst 323 kinderen van het derde tot en met het zesde leerjaar kozen voor hun favorieten tussen de 73 kandidaten. Mauro De Block uit het vijfde leerjaar van vrije basisschool De Tandem kreeg de meeste stemmen en mag zich de eerste kinderburgemeester van Oudenburg noemen. Ook de namen van de vier schepenen zijn bekend.

Van de 323 stemmen waren er 27 ongeldig. De meeste kinderen trokken in basisschool Arnoldus naar de stembus: 102. Met in totaal tachtig stemmen wordt Mauro De Block uit het vijfde leerjaar van De Tandem de eerste kinderburgemeester. De 9-jarige knaap woont in deelgemeente Roksem, maar woonde daarvoor al in het centrum van Oudenburg. Voordien was hij ook leerlingen in Heilige Familie. Mauro is onder meer actief in de KSA, karateclub Kadgamala Oudenburg en trekt ook naar de muziekschool. Schepenen worden Levina Gyssels van vrije basisschool Heilige Familie in Ettelgem, Aron De Meulenaere van basisschool Arnoldus, Ella Van Den Eynde van vrije basisschool Heilige Familie in Oudenburg en Mathieu Vandycke, ook van De Tandem. Naast het schepencollege krijgt de kindergemeenteraad ook zestien raadsleden: een weerspiegeling van de gewone gemeenteraad. Hierbij werd gekozen om alle scholen maximaal te laten vertegenwoordigen.

Vertegenwoordiging

“We hebben afgelopen weken gemerkt dat er enorm veel campagne werd gevoerd door de verschillende kandidaten”, zegt schepen van jeugd Romina Vanhooren (Open Vld). “We kunnen dan ook spreken van een geslaagde eerste editie van dit proefproject. Om de scholen goed te vertegenwoordigen, hebben we in samenspraak met alle schooldirecties beslist dat de winnaar van iedere school in het schepencollege zal zetelen. Minimum twee leden van iedere school zullen zo deel uitmaken van de kindergemeenteraad.”

Verkeersveiligheid als prioriteit

Dit jaar zal de kindergemeenteraad vooral aan de slag gaan rond het thema ‘verkeersveiligheid’. Het SAVE-charter, een initiatief van de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen, wordt namelijk binnenkort door het Oudenburgse stadsbestuur ondertekend. In het charter staan doelstellingen gericht op het verhogen van de verkeersveiligheid. “Hierbij is ook de mening van kinderen uiteraard van groot belang. Ook andere thema’s die betrekking hebben op het jeugdbeleid kunnen aan bod komen in de kindergemeenteraad”, zegt Vanhooren. “Zo zal ook het reglement van de kindergemeenteraad door de raad onderworpen worden aan een evaluatie. Voorstellen om tot een nog beter evenwicht te kunnen komen tussen de verschillende scholen in de vertegenwoordiging zijn namelijk noodzakelijk.”

Eedaflegging

“Op woensdag 13 november om 18 uur zullen de verkozenen – voorafgaandelijk aan de echte gemeenteraad in dienstencentrum Biezenbilk – hun eed in mijn handen kunnen afleggen”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Ook zullen de leden van het schepencollege meter of peter worden van een lid van het college van de kindergemeenteraad. Op die manier willen we hen goed betrekken in ons beleid en hen actief kennis laten maken met de lokale politiek. Belangrijk: kinderen die niet werden verkozen, kunnen hun ideeën steeds via de vertegenwoordigers van hun school meedelen.” Schepen Vanhooren benadrukt dat de kinderburgemeester en -schepenen nog iéts meer zullen betrokken worden bij het beleid. “Zo zullen ze eens een huwelijk op het stadhuis meemaken of een officiële inhuldiging”, besluit de schepen.

Alle resultaten of bijkomende informatie kan door de deelnemers of hun ouders worden opgevraagd bij de Oudenburgse jeugddienst via jeugd@oudenburg.be of 059/56.84.54.