Mariette wordt 92 jaar, maar viert pas voor de 23ste keer haar verjaardag Timmy Van Assche

28 februari 2020

16u14 0 Oudenburg Liefst zes inwoners van Oudenburg mogen op 29 februari voor het eerst in vier jaar hun verjaardag vieren. Het stadsbestuur laat dat niet zomaar passeren en schenkt alle feestneuzen een lekkere fles wijn. De 92-jarige Mariette Christiaens mag de spits afbijten. “Ik ga zaterdag lekker uit eten met familie", vertelt de sterke madame.

Nee, Mariette hield het niet droog toen het stadsbestuur haar een bezoekje kwam brengen naar aanleiding van haar verjaardag. “Och, ik had dit totaal niet verwacht. Ik sta ook niet zo graag in de aandacht”, knipoogt Mariette. Ondanks haar 92 lentes is het pas voor de 23ste keer dat ze haar verjaardag daadwerkelijk mag vieren. “Ik zit in de fleur van m’n leven, hé. Zaterdag ga ik in Torhout uit eten met familie. Dat doe ik altijd op mijn verjaardag. En als het niet op de 29ste kalenderdag kan, dan vieren we dat gewoon de dag ervoor. Zo is het altijd gegaan.” Mariette is een rasechte Oudenburgse en groeide op in de Zandvoordsestraat. Zo’n zestig jaar lang woonde ze even verderop nabij Plassendale, waar ze een eigen naaiatelier had. “Van daaruit had ik een mooi zich op bijvoorbeeld de Plassendalebrug. (knipoogt) Ik heb veel gezien, maar veel gezwegen. Achterklap, dat is niets voor mij. Ik denk altijd positief.” Sinds een paar jaar verblijft Mariette in woonzorgcentrum Riethove. Leuk weetje: ze is de tante van gewezen Oost-Vlaams gouverneur en liberaal politicus André Denys.

Flesje wijn

Mariette stond erop om de fles wijn, die ze van het stadsbestuur kreeg, meteen te openen. “Je verjaardag vieren is een jaarlijkse gebeurtenis waar iedereen keer op keer naar uit kijkt. Sommigen kunnen echter maar één keer om de 4 jaar hun verjaardag vieren, zo ook zes inwoners van onze stad. Dit stadsbestuur wil niemand ‘schrikkelen’ en voorziet een een attentie voor de jarigen”, duidt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). De andere Oudenburgse inwoners zijn, Mariette incluis dus, tussen de 40 jaar en 92 jaar oud .