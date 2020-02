Man downloadde kinderporno “om in gevangenis wraak te kunnen nemen op moordende clown” Siebe De Voogt

04 februari 2020

12u43 0 Oudenburg Een 44-jarige man uit Oudenburg riskeert in de Brugse rechtbank 8 maanden cel voor het bezit van kinderporno. Michel D. had een opvallend motief voor het downloaden van de beelden. “Ik wilde naar de gevangenis om wraak te nemen op Kevin L. (de moordende clown, red.)”, klonk het.

Michel D. (44) uit Oudenburg was naar eigen zeggen goed bevriend met Caroline D. (46). De vrouw werd in mei 2018 om het leven gebracht door haar ex-vriend Kevin L. (32), clown van beroep. De veertiger had het naar eigen zeggen bijzonder moeilijk met de dood van zijn vriendin, die hij had leren kennen op het werk. Volgens het verhaal van de man vatte hij een weerzinwekkend plan op. Hij downloadde een twintigtal bestanden met kinderporno en hoopte zo in de gevangenis te geraken. “Ik wilde Kevin L. een lesje leren en wraak nemen op Caroline”, verklaarde D.

Wraak

De bal ging aan het rollen, toen twee minderjarige meisjes via Facebook Messenger seksueel getinte berichten hadden gekregen van een man die hen vroeg om naaktfoto’s. Michel D. kwam als één van de verdachten in het vizier van de speurders. Temeer omdat de man in het verleden al twee keer veroordeeld werd voor zedenfeiten. Met het versturen van de berichten had hij uiteindelijk niets te maken, maar bij een huiszoeking op 20 november 2018 trof de politie wel de bestanden met kinderporno aan. D. werd aangehouden en zou uiteindelijk 6 maanden in voorhechtenis zitten. Hij werd ondergebracht in de gevangenis in Brugge, maar kondigde daar meteen zijn wraakplannen aan. De directie besloot om de veertiger over te plaatsen naar de gevangenis in Gent. Kevin L. kreeg hij zo nooit te zien. De clown zou in september vorig jaar uiteindelijk zelfmoord plegen.

Het Brugse parket gelooft niet al te veel van het wraakverhaal en vorderde dinsdagmorgen 8 maanden cel voor Michel D. De man verloor naar eigen zeggen 25 jaar geleden z'n moeder door een moord in het prostitutiemilieu. Hij noemde het een traumatische ervaring. “Caroline was voor mij een moederfiguur. Na de moord op haar kwam mijn oud trauma weer naar boven”, vertelde hij op de zitting. “Ik wilde die klootzak een lesje leren. Door mijn eerdere veroordelingen wist ik dat ik met kinderporno in de cel kon geraken. Het was fout van mij en dat zie ik nu in. Ik ben door m’n voorhechtenis m’n zoontje verloren en laat me nu behandelen voor m’n trauma.” Uitspraak op 3 maart.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.