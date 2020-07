Mama en kindjes naar ziekenhuis na stevige botsing in Westkerke Bart Boterman

06 juli 2020

18u55 2 Oudenburg Langs de Gistelsesteenweg in Westkerke gebeurde maandag rond 18 uur een stevige botsing tussen twee personenwagens. Vier personen werden naar het ziekenhuis gebracht, onder wie een moeder en twee kindjes.

Welk manoeuvre precies aan het ongeval voorafging, is onduidelijk en wordt onderzocht. Een Citroën Berlingo reed in de flank van een Renault Mégane. De impact was niet min en drie ziekenwagens kwamen ter plaatse. In de Renault zaten een moeder en haar twee kinderen. Ze raakten lichtgewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. In de Renault zat een koppel, waarvan de vrouw naar het ziekenhuis moest. Door het ongeval was de weg gedeeltelijk versperd. De brandweer regelde het verkeer en liet de automobilisten beurtelings door. Intussen deed de politie de vaststellingen. Beide auto’s raakten ernstig beschadigd.