Magneetvisser haalt steelhandgranaat boven bij Plassendale Bart Boterman

25 juni 2019

17u11 1 Oudenburg Een magneetvisser heeft maandagnamiddag een oude steelhandgranaat bovengehaald uit het kanaal in Oudenburg, ter hoogte van de Plassendalebrug. Dat meldt de lokale politie Kouter.

De magneetvisser trok het springtuig rond 13.30 uur boven met zijn koord en magneet. Toen hij besefte dat het om oorlogsmunitie ging, belde hij de politie. Die liet DOVO ter plaatse komen om de steelhandgranaat op te halen. Om welk type het precies gaat, is niet duidelijk. Steelgranaten werden door de Duitsers vervaardigd en vanaf 1915 tot het einde van de Tweede Wereldoorlog ingezet. Of het ontstekingsmechanisme nog intact was, is evenmin duidelijk.