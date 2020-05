Luguber: stoffelijke resten gevonden tussen de graven op begraafplaats in Ettelgem Bart Boterman Benny Proot

18 mei 2020

17u45 1 Oudenburg Op de begraafplaats van Ettelgem zijn oude menselijke resten aangetroffen, op het gras tussen de graven. Allicht gaat het om een dijbeen uit een oud graf. Het is in elk geval een lugubere vondst die vragen doet rijzen over de toestand en het beheer van de begraafplaatsen in Oudenburg en deelgemeenten.

“Ik ben onmiddellijk ter plaatse geweest met de verantwoordelijke van de groendienst en we hebben deze stoffelijke resten inderdaad aangetroffen. Het is onduidelijk hoe de resten daar gekomen zijn, open en bloot boven op het recent gemaaide gras. Er is meteen opdracht gegeven om dit te verwijderen, alsook om de begraafplaats verder te doorzoeken op andere stoffelijke resten. Verder is niets meer aangetroffen”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Tientallen jaren geleden werden overledenen al eens zonder kist begraven. Het is mogelijk dat deze stoffelijke resten doorheen de tijd naar boven zijn gekomen. Al blijft daarmee de vraag, hoe dit plots boven op het gras komt te liggen, onbeantwoord. Hoe dan ook valt dit ten zeerste te betreuren en mag dit nooit meer voorkomen”, aldus de burgemeester.

Kerkhoven in erbarmelijke staat

“Anderzijds hebben we bij het begin van de legislatuur, in 2019, vastgesteld dat de toestand van de kerkhoven in Oudenburg erbarmelijk is. Daarom is een plan uitgewerkt om de begraafplaatsen op te waarderen naar begraafparken. Dat plan wordt de komende jaren stelselmatig uitgevoerd, te beginnen bij de begraafplaatsen van Roksem en Westkerke. Bij veel graven zijn de concessies immers verlopen en daarom worden de graven niet meer onderhouden. In het najaar van 2020 starten we met aanplakkingen om te wijzen op de verlopen concessies. Dan hebben de nabestaanden nog een jaar de tijd om te reageren en de concessies te verlengen. In Ettelgem start dit pas in 2021, omdat er zich veel als erfgoed beschermde graven bevinden. Er moet eerst een inventaris opgemaakt worden”, besluit Anthony Dumarey.